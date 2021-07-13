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Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Samsun’da devrilen traktörün sürücüsü tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Asayiş 13.07.2021, 10:43
Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
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Samsun’da devrilen traktörün sürücüsü tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun’un 19 Mayıs ilçesi Beylik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Öksüz (43) idaresindeki 19 DV 549 plakalı traktör seyir halindeyken devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Mehmet Öksüz ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan 2 çocuk babası Mehmet Öksüz yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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