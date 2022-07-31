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Devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Düzce’de devrilen traktörün altında kalan 70 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Asayiş 31.07.2022, 15:47
Devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Düzce’de devrilen traktörün altında kalan 70 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Akçakoca ilçesi Dadalı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dadalı köyünde oturan 70 yaşındaki Mehmet Karakuzu, fındık bahçesini temizlemek için traktörüyle yola çıktı. Yaşlı adam Düzköy mevkiinde kullandığı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilen traktörün altında kalan Karakuzu, olay yerinde hayatını kaybetti. Karakuzu’nun cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Düzce Üniversitesi morguna kaldırıldı.

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