banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Vanlı annelerin evlat nöbeti sürüyor
Vanlı annelerin evlat nöbeti sürüyor
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Letonya’da
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Letonya’da
Nesine.com, Beşiktaş’a sponsor oldu
Nesine.com, Beşiktaş’a sponsor oldu
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı

Devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Mersin’de devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybederken, eşi ağır yaralandı.

Asayiş 28.07.2022, 12:23 28.07.2022, 13:30
Devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Mersin’in merkez Toroslar ilçesine bağlı Kaşlı Mahallesinde eşi Ayşe Evli ile traktörle evlerine dönen 78 yaşındaki İsmail Evli, rampa çıktığı sırada yolda bulunan bir istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle ters dönen traktörün altında kalan yaşlı çifte, ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla yaşlı çift bulunduğu yerden çıkarılırken, İsmail Evli olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı olan eşi Ayşe Evli ise ambulansa hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yorumlar (0)
30°
açık