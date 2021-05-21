Manisa’nın Kula ilçesinde şarampole devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Topuzdamları Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Topuzdamları Mahallesi’nden Kula’ya doğru seyir halinde olan Akif Yıldırım (75) idaresindeki 45 RP 786 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafından bulunan şarampole devrildi. Sürücü Akif Yıldırım devrilen traktörün altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, Yıldırım’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yıldırım’ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.