Devrilen traktörün altında kalan vatandaş öldü

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde, ağaç toplamak için ormana giderken devrilen traktörün altında kalan vatandaş hayatını kaybetti.

Kaza, Çerkeş’in Saraycık köyü Karataş yaylası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağaç toplamak için ormanlık alana gitmek üzere yola çıkan Rıfat Dinç (58) idaresindeki 18 AN 914 plakalı traktör, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Traktörün altında kalan Dinç, hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.