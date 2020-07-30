Son Dakika
Devrilen traktörün altında kalan sürücü ölümden döndü
KARABÜK'ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNE BAĞLI KARAPINAR KÖYÜNDE DEVRİLEN TRAKTÖRÜN ALTINDA KALAN SÜRÜCÜ UZUN UĞRAŞLAR SONUCUNDA YARALI OLARAK KURTARILDI.
Asayiş 30.07.2020, 00:43
5
Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Karapınar köyünde devrilen traktörün altında kalan sürücü uzun uğraşlar sonucunda yaralı olarak kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Karapınar köyünde Şenol Özdemir yönetimindeki 67 DT 087 plakalı traktör henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Traktörün altında kalan sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sürücü Özdemir sıkıştığı yerden uzun uğraşlar sonucunda çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
27°
az bulutlu
Namaz Vakti 30 Temmuz 2020
|İmsak
|04:06
|Güneş
|05:51
|Öğle
|13:16
|İkindi
|17:10
|Akşam
|20:30
|Yatsı
|22:08
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25