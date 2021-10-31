Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Koçlu köyünde devrilen traktörün altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Koçlu köyünde seyir halinde bulunan İsmail İspaha (65) yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Sürücü İsmail İspaha, traktörün altına kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin çalışması ile traktörün altından çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından İspaha’nın cenazesi Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma soruşturma başlattı