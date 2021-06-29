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Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Antalya’da kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Asayiş 29.06.2021, 11:58
Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Antalya’da kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Olay, Serik ilçesine bağlı Yanköy Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Genç (56) 07 EN 031 plakalı traktör ile seraya hayvan gübresi taşırken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen traktörün altında kaldı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan inceleme sonrası hayatını kaybettiği anlaşılan 56 yaşındaki Genç’in tarım işçisi olduğu öğrenilirken, cansız bedeni Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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