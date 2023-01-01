Antalya’nın Serik ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16:00 sıralarında Eskiyörük Mahallesi’nde meydana geldi. Mustafa Çelik’in (62) kullandığı 07 YU 975 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu rampa aşağı giderken yoldan çıktı ve römork kısmında bulunan odunlarla birlikte devrildi. Olay sonrası ihbar üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından traktör altından çıkarılan Mustafa Çelik, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede hayatını kaybettiği anlaşıldı. Çelik’in cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.