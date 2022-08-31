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Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Malatya’nın Akçadağ ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Asayiş 31.08.2022, 18:13
Malatya’nın Akçadağ ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Olay, Akçadağ ilçesi Dedeköy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 60 yaşındaki Hüseyin B. bahçede çalışma yaparken direksiyon kontrolünü kaybettiği 44 AD 584 plakalı traktörü devrildi. Hüseyin B. devrilen traktörün altına kalırken, yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hüseyin B.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaşlı adamın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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