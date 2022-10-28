Devrilen traktörün altında kalan karı-koca hayatını kaybetti

İzmir’in Torbalı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildiği traktörün altında kalan karı-koca, kaza yerinde hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında, ilçeye bağlı Göllüce Mahallesi Harmanlar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bektaş Ay (67) ve Sevim Ay (63) çifti, tarlalarına gitmek için traktörle yola çıktı. Bektaş Ay idaresindeki 35 CCH 92 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafında bulunan menfeze devrildi. Araçta bulunan karı-koca traktörün altında kalırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Bektaş ve Sevim Ay çiftinin hayatını kaybettikleri belirlendi. İki çocukları olduğu öğrenilen talihsiz karı-kocanın cansız bedenleri, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.