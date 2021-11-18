Devrilen traktörün altında kalan 17 yaşındaki sürücü ağır yaralandı

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör dere yatağına devrildi. Traktör altında kalan 17 yaşındaki sürücü ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Serdivan ilçesi Kazımpaşa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası henüz öğrenilemeyen 17 yaşındaki Ş.Ö. idaresindeki traktör sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan traktör, yol kenarındaki dere yatağına devrildi. Genç sürücü devrilen traktörün altında kaldı. Olayı görerek bölgeye koşan vatandaşlar genci sıkıştığı yerden çıkarttı. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Traktör altında kalan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, konu ile ilgili inceleme başlattı.