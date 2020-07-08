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Devrilen traktörün altında can verdi
MANİSA’DA KENDİ KULLANDIĞI TRAKTÖRÜN ALTINDA KALAN SÜRÜCÜ ZEKAİ KARAMAN HAYATINI KAYBETTİ.
Asayiş 08.07.2020, 19:41
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Manisa’da kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, Şehzadeler ilçesi kırsal Kağan Mahallesi’nde meydana geldi. 45 E 4864 plakalı traktörü ile tarlasına giden Zekai Karaman, seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Takla atan traktörün altında kalan Zekai Karaman, olay yerinde feci şekilde can verdi. Karaman’ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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