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Devrilen traktör ortadan ikiye bölündü
BURDUR’UN BUCAK İLÇESİNDE VİRAJI ALAMAYARAK DEVRİLEN TRAKTÖR, ORTADAN İKİYE BÖLÜNDÜ. KAZADA TRAKTÖR SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.
Asayiş 24.07.2020, 19:23
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Burdur’un Bucak ilçesinde virajı alamayarak devrilen traktör, ortadan ikiye bölündü. Kazada traktör sürücüsü yaralandı.
Kaza, Ağlasun yolu üzerinde bulunan Peçenek rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rampada arkasında balya makinesi bağlı olan ve virajı alamayan M..kullandığı traktör devrildi. Kazada sürücü M.S. yaralanırken, traktör ise ortadan ikiye bölündü. Kazayı gören diğer araç sürücüleri olayı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri traktör sürücüsüne olay yerinde ilk müdahalesini yaptıktan sonra Ağlasun İlçe Hastanesi’ne kaldırdı. Kazanın ardından olay yerinde trafik kısa süreli kapandı. Jandarma ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.
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