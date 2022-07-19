Devrilen traktör altında kalan sürücü öldü

Elazığ’da şarampole devrilen traktörün altında kalan ve ağır yaralanan sürücü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Kaza, bugün Sivrice ilçesi Gözeli yolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkasında takılı römorklarla Diyarbakır’dan Sivas’a giden Ramazan Karabulut idaresindeki traktör, şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü traktör altında kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yakınları ve çevredeki vatandaşların yardımıyla traktör altından çıkartılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sürücü Ramazan Karabulut hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.