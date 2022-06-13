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Devrilen tırın kupasında sıkışan sürücü can verdi

Kırıkkale’de kontrolden çıkarak şarampole devrilen tırın kupasında sıkışan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.

Asayiş 13.06.2022, 16:24
Devrilen tırın kupasında sıkışan sürücü can verdi

Kırıkkale’de kontrolden çıkarak şarampole devrilen tırın kupasında sıkışan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Kırıkkale-Yozgat karayolunun 72. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Soner Kahveci (57) idaresindeki 42 AFAA 416 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, devrilen tırın kupasında sıkışan sürücü Soner Kahveci’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısı ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerince yapılan incelemelerin ardından, Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince araçtan çıkartılan ceset, hastane morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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