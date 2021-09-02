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Devrilen tırdaki mısırlar ortalığa saçıldı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde mısır yüklü tır devrildi, tırda bulunan mısırlar çevreye savruldu.

Asayiş 02.09.2021, 13:42
Devrilen tırdaki mısırlar ortalığa saçıldı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde mısır yüklü tır devrildi, tırda bulunan mısırlar çevreye savruldu.

Kaza, Siverek-Diyarbakır karayolunun 30’uncu kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre mısır yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Tırda bulunan mısırlar çevreye saçılırken, şoför kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kazadan sonra işçiler yere dökülen mısırı toplamaya çalışırken, jandarma olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.

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