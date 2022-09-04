Devrilen römorkörde sıkışan kadını itfaiye ekibi kurtardı

Mersin’in Tarsus ilçesinde seyir halindeki traktöre bağlı olan römorkör yoldan çıkarak devrildi. Römorkörde sıkışarak yaralanan kadını itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus’a bağlı Alifakı yolunda H.A’nın kullandığı 01 FED 80 plakalı traktöre bağlı olan römorkör, kontrolden çıkarak devrildi. Römork üzerinde yolculuk yapan H.D.A. isimli kadın yan yatan ve üzerinde eşyaların da yer aldığı römorkörde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye arama kurtarma ekipleri, yaralanan kadını bulunduğu yerden çıkardı ve sağlık personeline teslim etti. Talihsiz kadın tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.