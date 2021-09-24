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Devrilen patpattaki lise öğrencisi hayatını kaybetti

Samsun’da patpat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 15 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Asayiş 24.09.2021, 12:24
Devrilen patpattaki lise öğrencisi hayatını kaybetti

Samsun’da patpat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 15 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun’un Ayvacık ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla fındık satmaya giden Ufuk Ç.(19) idaresindeki patpat devrildi. Devrilen patpatın altında kalan 15 yaşındaki lise öğrencisi Ali Çapaş ağır yaralandı. Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ali Çapaş, ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Ali Çapaş yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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