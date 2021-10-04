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Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Asayiş 04.10.2021, 10:57
Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Emre Taş yönetimindeki 33 AEK 557 plakalı otomobil, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücünün yaralandığını belirleyen sağlık ekipleri, yaralıyı Tarsus Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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