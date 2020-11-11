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Devrilen otobüsteki turistlerden biri öldü

ŞANLIURFA’DA IRAKLI VE LÜBNANLI TURİSTLERİ TAŞIYAN OTOBÜSÜN DEVRİLMESİ SONUCU YARALANAN 32 TURİSTTEN BİRİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.

Asayiş 11.11.2020, 09:50
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Devrilen otobüsteki turistlerden biri öldü

Şanlıurfa’da Iraklı ve Lübnanlı turistleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu yaralanan 32 turistten biri hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa - Mardin karayolunun Dağyanı mevkisinde yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Iraklı ve Lübnanlı turistleri taşıyan yabancı plakalı otobüs, iddiaya göre kontrolden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra şarampole devrildi. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahaleden sonra ambulanslarla Şanlıurfa merkez ile Viranşehir’deki hastanelere götürdü. Burada tedavi altına alınan bazı yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılardan İbad Adnan Abbas, kaldırıldığı Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İçerisinde Irak ve Lübnanlı turistlerin bulunduğu otobüsün Irak’tan Samsun’a gittiği öğrenildi.
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