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Devrilen motosikletle metrelerce sürüklenen sürücü yaralandı

Aksaray’da devrilen motosikletle metrelerce sürüklenen sürücü yaralandı.

Asayiş 05.04.2021, 20:32
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Devrilen motosikletle metrelerce sürüklenen sürücü yaralandı

Aksaray’da devrilen motosikletle metrelerce sürüklenen sürücü yaralandı.

Kaza, Eskil ilçesine bağlı Kaputaş Yaylası’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kullandığı plakasız motosiklet ile yayladan ilçe merkezine seyreden Ahmet O. (24) tarladan toprak yola çıktıktan bir süre sonra kontrolünü kaybederek motosikletle birlikte metrelerce sürüklendi. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Eskil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk tedavisi tamamlanan sürücü, daha sonra Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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