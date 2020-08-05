Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
ZONGULDAK’IN EREĞLİ İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Ruhi Cöbekoğlu Bulvarı üzerindeki eski terminal mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinan D. idaresindeki 59 AAC 991 plakalı otomobil ile yine aynı istikametten gelen ve sağdan sollamaya çalışan Nevzat İ. idaresindeki 67 ABL 767 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile devrilen motosikletin sürücüsü Nevzat İ. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıyı yaptıkları ilk müdahalenin ardından Devlet Hastanesine kaldırdı. Otomobil sürücüsü Sinan D. ifadesi alınmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
Ayrıca motosiklet sürücüsü Nevzat İ.’nin motosiklet ehliyetinin olmadığını tespit eden polis ekipleri, sürücüye 2 bin 473 lira cezai işlem uyguladı.
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