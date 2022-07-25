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Devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Manisa’nın Soma ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrildi. Sürücü kazada ağır yaralanarak, hastanede tedavi altına alındı.
Asayiş 25.07.2022, 17:00 25.07.2022, 17:25
Soma’nın Hatun Mahallesi Eski Dualar yolunda saat 13.20 sıralarında Y.Y. (30) isimli şahıs, idaresindeki 45 YA 5106 plakalı motosiklet ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yola savruldu. Kazada sürücü Y.Y. ağır yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.
Jandarma kazayla ilgili çalışma başlatırken, motosiklet sürücüsünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.