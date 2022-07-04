banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Patates üretiminde yüzde 20 artış
Patates üretiminde yüzde 20 artış
Otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 9,3 geriledi
Otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 9,3 geriledi
Cem Bölükbaşı, Silverstone yarışlarını tamamladı
Cem Bölükbaşı, Silverstone yarışlarını tamamladı
Uzmanlar maymun çiçeği virüsüne karşı hamileleri uyardı
Uzmanlar maymun çiçeği virüsüne karşı hamileleri uyardı

Devrilen motosikletin 73 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir’in Bayındır ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Asayiş 04.07.2022, 22:34
Devrilen motosikletin 73 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir’in Bayındır ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Bayındır ilçesi Gencer Çayır mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muharrem Yeksek (73) idaresindeki 35 SS 185 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Yeksek’in hayatını kaybettiğini belirledi. Tahlisiz adamın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yorumlar (0)
23°
açık