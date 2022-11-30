Devrilen kargo aracının altında kalmaktan son anda kurtuldu... O anlar kamerada

Bursa’da kargo aracı ile otomobilin çarpışma anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. O sırada yolda yürüyen bir kişi ise devrilen kargo aracının altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kargo aracı ile bir otomobil caddelerin kesişim noktasında çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kargo aracı devrilirken o sırada yolda yürüyen bir kişi ise kargo aracının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çevredeki vatandaşlar ise sürücülerin yardımına koştu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücüler tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.