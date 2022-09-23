Ankara’nın Haymana ilçesinde kaldırımda yürürken kontrolden çıkarak devrilen kamyonun altında kalan genç kız hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Haymana Devlet Hastanesinde çalışan ve sabah mesaisinden çıkan Betül Eratik (22), Ankara Caddesi üzerinde kaldırımda yürürken geri geri gelen ve kontrolden çıkarak devrilen 06 PGY 52 plakalı hafriyat kamyonunun altında kalarak feci şekilde can verdi. Haymana Devlet Hastanesi Acil Servis çalışanları, olay yerine gelince ölen kişinin mesai arkadaşları olduğunu gördü.

Görgü tanıkları, genç kızı uyarmaya çalıştıklarını ancak kulağında kulaklık olduğu için uyarıları duymadığını iddia ettiler.