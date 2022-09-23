Devrilen kamyonun altında kalan genç kız hayatını kaybetti

Ankara’nın Haymana ilçesinde kaldırımda yürürken kontrolden çıkarak devrilen kamyonun altına kalan genç kız hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Haymana Devlet Hastanesinde sabah mesaide çıkan Betül Eratik(22) Ankara Caddesi üzerinde kaldırımda yürürken kontrolü kaybeden ve geri geri gelen 06 PGY 52 plakalı hafriyat kamyonunun altında kalarak feci şekilde can ferdi.

Mesai arkadaşları olan Acil çalışanları olay yerine gelince ölen kişinin mesai arkadaşları olduğunu Görgü tanıkları genç kızı uyarmaya çalıştıklarını ancak kulağında kulaklık olduğu için uyarıları duyamadığını iddia ettiler.