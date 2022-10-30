Devrilen kamyonda kızın ayak parmağı koptu

Düzce(İHA) – Düzce’de meydana gelen kazada virajı alamayan kamyon devrildi. Baba ve çocuklarının bulunduğu kamyon devrilince küçük kızın kopan parmağı için vatandaşlar arama seferberliği başlattı.

Düzce ile Yığılca ilçesini bağlayan yolda İbrahim K.’nın kullandığı 34 HA 3611 plakalı Mercedes marka çimento sülosu yüklü kamyon virajı alamayarak savrularak yol kenarına devrildi. O sırada babaları ile birlikte yolculuk yapan 11 yaşındaki N.K. ile 3 buçuk yaşındaki Z.N.K. devrilen kamyonda yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü baba İbrahim K. ile çocukları N.K. ve Z.N.K. yapılan ilk müdahalelerinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Küçük kızın parmağı için seferber oldular

Kazada şoför mahallinde bulunan 3 buçuk yaşındaki Z.N.K.’nin ayak serçe parmak ucu koptu. Sağlık ekiplerinin fark etmesi üzerine olay yerinde bulunan vatandaşlar, küçük kızın kopan parmak ucunu bulmak için seferber oldu. Kaza yerine gelen jandarma ekipleri ve vatandaşlar küçük kızın parmak ucunu bulabilmek için uzun süre kamyonu ve kaza yerini aradılar. Kopan parmak ucu bulunamayınca küçük kız, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.