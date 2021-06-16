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Devrilen iş makinasının altında kalan şahıs hayatını kaybetti

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde, iş makinası ile tırdan malzeme boşaltırken devrilen iş makinasının altında kalan şahıs hayatını kaybetti.

Asayiş 16.06.2021, 21:53
Devrilen iş makinasının altında kalan şahıs hayatını kaybetti

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde, iş makinası ile tırdan malzeme boşaltırken devrilen iş makinasının altında kalan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Çavdarhisar ilçesi Yüzüncü Yıl İlkokulu bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilkokul güçlendirme çalışmaları için getirilen inşaat malzemelerini okul bahçesinde tırdan boşaltma esnasında, iş makinasının kontrolünü kaybeden Nejdet Emre (65), iş makinasının devrilmesi sonucu altında kaldı. Olayı gören görgü tanıklarının haber vermesi üzerine, kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Yapılan kontrolde Nejdet Emre’nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
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