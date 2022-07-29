Devrilen inşaat vincinin operatörü hayatını kaybetti

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde devam eden bir inşaatta devrilen kule vincin operatörü hayatını kaybetti.

Olay, Kastamonu’nun Bozkurt ilçesi Merkez Mahallesi Gülsuyu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sel felaketinin ardından bölgede yapımına başlanan TOKİ inşaatında, kule vinç devrildi. Vincin devrilmesi neticesinde operatör Ali Nergiz (45) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, vinç operatörünü sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekipler tarafından yapılan çalışmaların ardından sıkıştığı yerden çıkartılan Nergiz, hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatıldı.