banner528

banner549

banner547

Son Dakika
FETÖ’cülerin kamudan çıkarılmasıyla sayımız azaldı, gücümüz arttı
FETÖ’cülerin kamudan çıkarılmasıyla sayımız azaldı, gücümüz arttı
Erdoğan'dan KYK borçlarıyla ilgili açıklama
Erdoğan'dan KYK borçlarıyla ilgili açıklama
251 kahramanın adına 251 zeytin fidanı dikildi
251 kahramanın adına 251 zeytin fidanı dikildi
Bu su için kuyruğa giriyorlar
Bu su için kuyruğa giriyorlar

Devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Asayiş 16.07.2022, 09:22
Devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Kepez bölgesinde yaşandı. E.K.’nin kullandığı 31 ABF 512 plakalı Ford marka hafif ticari araç, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yaralanan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ceylanpınar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yorumlar (0)
25°
parçalı az bulutlu