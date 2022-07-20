Devrilen forkliftin altında kalan operatör hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde devrilen forkliftin operatörü hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Boğazören Mahallesi’ndeki yol yapım çalışmaları esnasında meydana geldi. 27 yaşındaki yabancı uyruklu Yahya Mahzun adlı operatörün kullandığı forklift, kilit parke taşındığı sırada devrildi. Bu sırada operatör, devrilen iş makinesinin altında kaldı. Mesai arkadaşları ve vatandaşların, Mahzun’u forkliftin altından çıkarma çabaları ise sonuçsuz kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye intikal eden 112 Acil Servis ekipleri, Mahzun’un hayatını kaybettiğini belirledi. Mahzun’un cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Jandarma, olayla ilgili tahkikat başlattı.