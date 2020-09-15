banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Reynmen corona virüsüne yakalandı!
Reynmen corona virüsüne yakalandı!
Vedat Muriqi'nin transfer görüşmesi sonuçlandı
Vedat Muriqi'nin transfer görüşmesi sonuçlandı
Tem bağlantı yolunda ilginç kaza kamerada
Tem bağlantı yolunda ilginç kaza kamerada
Covid-19 sonrasında fizik tedavinin 7 temel faydası
Covid-19 sonrasında fizik tedavinin 7 temel faydası

Devrilen domates yüklü kamyonetten burnu kanamadan çıktılar

TOKAT’TA PİKAPLA ÇARPIŞAN DOMATES YÜKLÜ KAMYONETİN DEVRİLDİĞİ KAZA MADDİ HASARLA ATLATILDI.

Asayiş 15.09.2020, 20:35
2
Devrilen domates yüklü kamyonetten burnu kanamadan çıktılar

Tokat’ta pikapla çarpışan domates yüklü kamyonetin devrildiği kaza maddi hasarla atlatıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tokat-Niksar karayolunda yol yapım çalışmaları nedeni ile ulaşımın tek şeritten sağlandığı yolda meydan geldi. Kadir Y. (50) idaresindeki 60 DB 517 plakalı pikap galerciler sitesine dönüş yapan Hüseyin Ş. (38) idaresindeki 60 AY 986 plakalı kamyonete yandan çarptı. Çarpmanın etkisi ile domates yüklü kamyonet şarampole devrildi. Kamyonette bulunanların yardımına vatandaşlar koştu. Yan yatan araçtan çıkan 3 kişi ile pikap sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Sağlık görevlileri tarafından kontrolden geçirilen şahıslar hastaneye gitmek istemedi. Olay yerinde inceleme yapan trafik polisleri 38 metre fren izi ölçtü. Kadir Y, önüne çıkan kamyonete frene basmasına duramayarak çarptığını kaydetti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yorumlar (0)
banner378
23°
az bulutlu
Namaz Vakti 16 Eylül 2020
İmsak 05:11
Güneş 06:38
Öğle 13:04
İkindi 16:35
Akşam 19:21
Yatsı 20:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Göztepe 1 3
2. Karagümrük 1 3
3. Beşiktaş 1 3
4. Galatasaray 1 3
5. Alanyaspor 1 3
6. Antalyaspor 1 3
7. Hatayspor 1 3
8. Erzurumspor 1 3
9. Fenerbahçe 1 3
10. Kayserispor 1 3
11. Konyaspor 0 0
12. Ankaragücü 1 0
13. Çaykur Rizespor 1 0
14. Kasımpaşa 1 0
15. Gaziantep FK 1 0
16. Trabzonspor 1 0
17. Gençlerbirliği 1 0
18. Başakşehir 1 0
19. Sivasspor 1 0
20. Malatyaspor 1 0
21. Denizlispor 1 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 1 3
2. Balıkesirspor 1 3
3. Altınordu 1 3
4. Ümraniye 1 3
5. Adanaspor 1 3
6. Ankara Keçiörengücü 1 3
7. Ankaraspor 1 3
8. Akhisar Bld.Spor 1 1
9. Altay 1 1
10. Samsunspor 1 1
11. Tuzlaspor 1 1
12. Bandırmaspor 1 0
13. Boluspor 1 0
14. Eskişehirspor 1 0
15. İstanbulspor 1 0
16. Bursaspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Menemen Belediyespor 1 0
Takımlar O P
1. Arsenal 1 3
2. Leicester City 1 3
3. Newcastle 1 3
4. Wolverhampton 1 3
5. Liverpool 1 3
6. Crystal Palace 1 3
7. Everton 1 3
8. Aston Villa 0 0
9. Brighton 0 0
10. Burnley 0 0
11. Chelsea 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Leeds United 1 0
15. Southampton 1 0
16. Tottenham 1 0
17. Sheffield United 1 0
18. West Ham 1 0
19. Fulham 1 0
20. West Bromwich 1 0
Takımlar O P
1. Valencia 1 3
2. Granada 1 3
3. Osasuna 1 3
4. Real Betis 1 3
5. Huesca 1 1
6. Real Sociedad 1 1
7. Real Valladolid 1 1
8. Villarreal 1 1
9. Celta de Vigo 1 1
10. Eibar 1 1
11. Atletico Madrid 0 0
12. Barcelona 0 0
13. Elche 0 0
14. Getafe 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Sevilla 0 0
17. Deportivo Alaves 1 0
18. Levante 1 0
19. Athletic Bilbao 1 0
20. Cádiz 1 0