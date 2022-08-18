banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Muayeneye karanfille girdiler
Muayeneye karanfille girdiler
Spor Toto Süper Lig’de 3. hafta heyecanı
Spor Toto Süper Lig’de 3. hafta heyecanı
Borsa güne yatay başladı
Borsa güne yatay başladı
İngiltere’yi sel vurdu
İngiltere’yi sel vurdu

Devrilen demir kapının altında kalan çocuk yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda apartmanın bahçesindeki devrilen 200 kilogram ağırlığındaki sürgülü demir kapının altında kalan 7 yaşındaki çocuk yaralandı.

Asayiş 18.08.2022, 17:28
Devrilen demir kapının altında kalan çocuk yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda apartmanın bahçesindeki devrilen 200 kilogram ağırlığındaki sürgülü demir kapının altında kalan 7 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay Burhaniye Mahallesi Ömür Sokak’ta bulunan 4 katlı apartmanın bahçesinde meydana geldi. 200 kilogram ağırlığındaki sürgülü kapı, bahçede oyun oynayan A.E.O.’nun (7) üzerine devrildi. Kapının altında kalan çocuk, bağırmaya başladı. Azra’nın imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti. Vatandaşların kapıyı kaldırıp kurtardığı çocuk, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vücudunda kırıklar oluşan çocuğun tedavisi sürüyor.

Olayı anlatan sokak sakini Ergül Polat, "Patenle çocuk kayarken, o sırada kapı sallanıp üzerine devrilmiş. Komşular kurtardı" dedi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Yorumlar (0)
33°
açık