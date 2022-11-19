Devrek’te uyuşturucu operasyonu

Devrek’te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeleri ele geçirildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Devrek ilçesinde uyuşturucu madde kullanan, imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen narkotik uygulamasında S.M. ve B.T. isimli şüpheli şahıslardan 6 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde,103 adet Lyrica,7 adet extacy, 4 adet Captagon, 5 adet sentetik ecza ile uyuşturucu madde öğütmeye yarayan aparat ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı İmal ve Ticareti suçundan adli tahkikata başlanırken, adliyeye çıkarılan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.