Devrek’te trafik kazası: 3 yaralı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Ankara Karayolu Çomaklar mevki’inde meydana gelen trafik kazasında, sürücü S.K. idaresindeki 67 NZ 649 plakalı özel araç ile karşı yönden gelen 67 AC 014 plakalı hasta nakil aracı ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü S.K. ile yanında yolcu olarak bulunan H.K.ve D.K. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Devrek Devlet Hastanesine kaldırılırken, meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.