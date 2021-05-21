banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Hadi Özışık Sedat Peker'le görüşürken bu kafedeymiş!
Hadi Özışık Sedat Peker'le görüşürken bu kafedeymiş!
Galatasaray'da 14 milyon euroluk kriz!
Galatasaray'da 14 milyon euroluk kriz!
Twitter hesap doğrulamada yeni dönem
Twitter hesap doğrulamada yeni dönem
Umre'ye gitmek istediler, dolandırıldılar!
Umre'ye gitmek istediler, dolandırıldılar!

Devrek’te gece çıkan yangının gündüz görüntüleri yangını şiddetini ortaya koydu

Devrek’te Pazar yerinde gece çıkan ve madde bağımlısı kişinin evini ateşe vermesi ve kendisinin de ölümü ile sonuçlanan olayın gündüz görüntüsü olayın vahametini ortaya çıkardı.

Asayiş 21.05.2021, 12:36
Devrek’te gece çıkan yangının gündüz görüntüleri yangını şiddetini ortaya koydu

Devrek’te Pazar yerinde gece çıkan ve madde bağımlısı kişinin evini ateşe vermesi ve kendisinin de ölümü ile sonuçlanan olayın gündüz görüntüsü olayın vahametini ortaya çıkardı.

Zonguldak’ın Devrek İlçesinde madde bağımlısı kişinin evini ateşe vermesi ve kendisinin de ölümü ile sonuçlanan olayın gündüz görüntüleri olayın vahametini ortaya çıkardı.

Pazar yeri Gül Sokakta gece meydana gelen olayda madde bağımlısı olduğu iddia edilen Muhammet Karka isimli vatandaş evini benzin dökerek ateşe vermiş, çıkan yangında kendisi de hayatını kaybetmişti. Çıkan yangının gündüz görüntüleri olayın vahametini ortaya koyarken, benzinin şiddetinden kaynaklandığı tahmin edilen patlama neticesinde pencerelerin ve çatının büyük hasar gördüğü ortaya çıktı.
Yorumlar (0)
15°
hafif yağmur