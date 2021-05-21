Devrek’te ev yangını: 1 kişi dumandan etkilendi

ZONGULDAK (İHA) – Zonguldak’ın Devrek ilçesinde bir aparmanın 1’inci katında çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre , akşam saatlerinde Alpaslan Sokakta Recep Güneyli’ye ait apartman dairesinin birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden apartman sakinleri olayı 112 sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın ekipler tarafından söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.