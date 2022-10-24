Devrek Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Devrek’te Jandarma ekipleri tarafından bir araç içersinde yapılan aramada uyuşturucu maddeleri ve aparatları yakalandı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Devrek ilçe sınırları içerisinde bir ihbarı değerlendiren ekipler çevirdikleri şüpheli araçta arama yaptılar.

Araç ve araç bulunan üç şahsın üzerinde gerçekleştirilen aramalarda 374 gram cam kavanoz içerisinde sıvı metamfetamin,15 gram bonzai, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ile bir adet pürmüz ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şahıslar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldılar.