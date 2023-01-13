Devre mülk vurgununda 113 şüpheli adliyeye sevk edildi

Devre mülk sahiplerini ve müşterilerini kurdukları çağrı merkeziyle dolandırdığı öne sürülen şüphelilere yönelik İstanbul’un birçok noktasında eş zamanlı yapılan baskınlarda gözaltına alınan 37’si kadın 113 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, devre mülk dolandırıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirmiş, İstanbul, Yalova, Şanlıurfa ve İzmir’deki adreslere yapılan baskınlarda 37’si kadın toplam 113 kişi ekipler tarafından gözaltına alınmıştı. Şüphelilerle birlikte aralarında son model Ferrari olan toplam 19 otomobile ve 24 tapuya da Suç Gelirleri Mücadele Büro Amirliği ekiplerince el konulmuştu. Kazandıkları paralarla da Yalova, Ankara ve İstanbul’da 24 lüks ev ve arsa aldıkları tespit edildi.

100 kişi şikayetçi oldu

Şüphelilerin aynı devre mülkleri ya da arsaları birçok kişiye satarak milyonlarca dolarlık vurgun yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin ’call center’ kurarak ve kurbanları sözde devre mülk satışı yapılacak yerlere ücretsiz götürerek dolandırdıkları tespit edildi. Şüphelilerle ilgili 100 kişinin şikayetçi olduğu öğrenildi.

113 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin 3 aylık teknik ve fiziki takibi neticesinde gözaltına alınan şüpheliler Gayrettepe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Çete lideri A.F (35) ve işlemleri tamamlanan 113 şüpheli adliyeye sevk edildi. Çete lideri A.F’nin daha önce bir gayrimenkul şirketinde çalışıp ardından ayrıldığı öğrenildi. Ayrıldığı işinden elde ettiği servetle de Ferrari marka lüks araç aldığı iddia edildi.

Öte yandan, çeteye yönelik operasyonlarda çete üyelerinin kullandıkları lüks otomobiller Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü otoparkında sergilendi. Operasyon anı emniyet ekiplerince kaydedildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 113 kişi daha sonra adliyeye sevk edildi.