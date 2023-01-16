Devre mülk dolandırıcılığı yapan örgüt çökertildi: 104 gözaltı

Aydın merkezli 29 ilde düzenlenen devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda, devre mülk sahibi vatandaşların yasa dışı yollarla bilgilerini ele geçirerek, örgüt üyelerine ve paravan şirketlere 342 milyonluk haksız kazanç sağladığı tespit edilen 104 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün projeli çalışması neticesinde, dolandırıcılık suç örgütü yöneticileri ve üyeleri tarafından daha önceden devre mülk sahibi olan vatandaşlara ait kişisel bilgilerin yasa dışı yollarla ele geçirildiği tespit edildi.

"Lüks plazalarda ofis açmışlar"

Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalarda, örgütün yönetim kademesinin sağladığı finansman ile farklı illerde kiralanan otel, lüks plaza ofisleri ve örgüt üyesi avukatlara ait hukuk bürolarına örgüt üyelerinin yerleştirildiği öğrenildi. Çalışmalarda çok sayıda mağdurun sahibi oldukları devre mülklerinin suç örgütü tarafından reklamasyon adı altında yüksek fiyatlara zengin yabancı alıcılara pazarlanacağı ve anlaşmalı avukatlar ve avukat görünümlü örgüt üyeleri kullanılmak suretiyle dava yolu ile yüksek oranda iptal iade bedeli sağlanacağı gibi yöntemler kullanılarak dolandırıcılık eylemlerinde bulundukları tespit edildi.

"342 milyon liralık para girişi"

MASAK verileri doğrultusunda, örgüt üyelerine ve paravan şirketlere ait hesaplara aktarıldığı tespit edilen toplam 342 milyon 88 bin 887 TL para girişi ve diğer tüm soruşturma verilerinin birlikte analizi neticesinde 212 mağdur bilgisine ulaşıldı. Operasyon neticesinde, devam edeceği öngörülen müracaatlar ile soruşturma dahilindeki mağdur sayısının artacağı değerlendiriliyor.

126 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenlendi

Suç örgütünün hiyerarşik yapısı içerisinde yer alan ve suç faaliyetlerini organize bir şekilde işledikleri tespit edilen 126 şüphelinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi maksadıyla, 13 Ocak 2023 günü Aydın merkezli 29 ilde başlatılan operasyonda toplamda 27 şehirde yakalama faaliyeti gerçekleştirildi.

"Örgüt lideri, üst yönetim ve avukatlar gözaltında"

Operasyonda, ülke genelinde faaliyet yürüttüğü belirlenen aynı türdeki çok sayıda yapılanmanın en üst konumundaki örgüt lideri, üst yönetim kademesindeki şahıslar ve 5 avukatın da aralarında bulunduğu 104 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca şüphelilere ait ikamet ve iş yerlerinde arama yapılırken, suç delili olduğu değerlendirilen evrak ve dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan şahısların adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.