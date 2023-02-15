Devlet kurumlarının adını kullanarak dolandırıcılık yapan şahıs yakalandı

İstanbul’da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) ve benzeri devlet kurumlarının ismini kullanarak sosyal medyadan yardım toplayan dolandırıcı kıskıvrak yakalandı.

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yardım kuruluşlarının ismini kullanarak vatandaşlardan para talep eden dolandırıcılara yönelik soruşturma başlattı. AFAD ve benzeri devlet kurumlarının adını kullanarak, yardım yapmak isteyen vatandaşları dolandırmaya yönelik sahte internet siteleri oluşturulduğu, sosyal medya platformlarında paylaşımlar yapıldığı tespit edildi. Araştırmalarını derinleştiren emniyet güçleri, sahte siteleri oluşturan Yusuf Kalafat isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyallere el konuldu. Yusuf Kalafat’ın adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.