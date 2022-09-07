Devlet desteğiyle üretilen doğal ürünler satışa çıkarıldı

Türkiye’nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Şanlıurfa’da, ağırlıklı olarak ilaç ve kozmetik sanayisinde kullanılan tıbbi ve aromatik bitkiler, kurulan satış ofisinde halkın hizmetine sunuluyor.

Tarım ürünleriyle ülke ekonomisine büyük katkı sunan Şanlıurfa, Güneydoğu Anadolu Projesi Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü (GAPTAEM) tarafından tarımsal araştırma projeleri yürütülerek; sürdürülebilir, kaliteli, ekonomik, bol verimli çeşit ve üretim teknolojileri geliştirilerek çiftçilere ulaştırılıyor. Bu çerçevede GAPTAEM mühendisleri, katma değeri yüksek olan ilaç ve kozmetik sanayisinde kullanılan tıbbi ve aromatik bitkilerin bölgede alternatif ürün olarak üretilmesi amacıyla geçtiğimiz yıllarda çalışma başlattı. Enstitüye ait araştırma istasyonunda deneme ekimleri yapılan bitkilerin verimi, kalitesi ve yağ özellikleri incelendi. Başarılı testlerin ardından ekimi yapılan tıbbi ve aromatik bitkilerden lavanta, adaçayı, oğulotu ve nane hasadı yapılarak tesislerde işlemeye alındı. Bitkiler ham veya işlenmiş olarak gıda, baharat, çay, ilaç, boyar madde, süs bitkisi, parfümeri, kolonya ve kozmetik sanayisinde kullanılmak üzere paketlenerek GAPTAEM girişindeki satış ofisinde satışa sunuldu.

"Organik ürünler halkımızı hizmetine sunuluyor”

GAPTAEM Müdürü İbrahim Halil Çetiner, “Enstitümüz tarımsal Ar-Ge faaliyetlerimiz çerçevesinde üretilen ürünlerimiz artık satış ofisinde halkımızın da hizmetine sunuluyor. Özellikle tıbbi ve aromatik bitkilerde yapmış olduğumuz organik tarım sonucunda elde edilen bazı ürünlerimizi artık halkımız satış ofisimizden temin edebilecek. 10 dekar alanda ikişer dekarlık şekilde lavanta, adaçayı, oğulotu, nane ve kekik üretimimiz oldu. Bu proje GAP bölge kalkınma idaresi tarafından desteklendi ve bu proje çerçevesinde organik tarım sertifikamızı her yıl alıyoruz. Bu sertifika ile üretilen organik ürünlerimiz halkımızın da hizmetine sunuluyor. Özellikle tıbbi ve aromatik bitkilerin yanı sıra, yine enstitümüz tarafından üretilen ürünler, çörekotu, çörek otu yağı, susam, susam yağı, nohut, mercimek, soya ve kendi çeşidimiz olan biber bu satış ofisinden halkımızın da hizmetine sunulmaktadır. Satış ofisimiz, kurumumuzun girişinde ve kredi kartı imkanı ile satış yapmaktadır" ifadelerini kullandı.

Tarım Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen proje ile ‘ekonomik değere sahip organik tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenip pazara sunulması’ amaçlanıyor.