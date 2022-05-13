DEVA Partili Gürcan yeniden tutuklandı

Casusluk iddiasıyla yargılanan ve tahliye edilen Deva Partili Metin Gürcan, Başsavcılığın karara itirazı sonrası yeniden tutuklandı.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan, mahkeme kararının ardından tahliye edilmişti. ‘Casusluk’ suçundan müebbet ve 35 yıla kadar hapis cezası talebiyle Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edilen Gürcan’ın, adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesine karar verildi. Kararın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gürcan’ın tahliye edilmesine itiraz etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edilen karar sonrası Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi itirazı kabul etti, Gürcan hakkında yeniden tutuklama kararı verildi ve Gürcan sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi. Yeniden mahkeme huzuruna çıkarılan Gürcan tekrar tutuklandı.