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Dev uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KAPSAMINDA ÇALIŞMA YAPTI

Asayiş 17.10.2020, 10:05
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Dev uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama

Kahramanmaraş’ta düzenlenen Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu’nun bizzat yönettiği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2’si kadın 19’u tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Planlı ve uzun soluklu süren çalışmada uyuşturucu satıcısı torbacılara yönelik birbiriyle bağlantılı Kahramanmaraş’ta 14, Gaziantep’te 5 adres belirlendi.

Havadan destekli operasyonda tüm adreslere şafak vakti eş zamanlı baskın yapıldı. Özel harekat polislerinin de desteğiyle toplam 500 polisin katıldığı baskınlarda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adresleri ile araçlarında yapılan aramada satışa hazır paketler halinde çeşitli miktarlarda metamfetamin, bonzai, esrar, çok sayıda uyuşturucu hap ile 5 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız pompalı tüfek, çok sayıda mermi, fişek, 2 adet sallama tabir edilen bıçak ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüpheliler U.T. (27), Y.E.G. (26), H.D.(27), İ.T. (39), M.G. (48), E.E. (27), R.B. (38), G.N. (56), M.B. (26), Y.A. (33), M.E. (35), İ.H.U. (33), A.Ç. (24), Ç.Y. (21), Y.D. (23), Ş.Y. (26), H.Ç. (38), Ü.K. (37), D.Ş. (37), S.B.Ç. (42) ve K.T. (35) ifadelerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 2’si adli kontrol şartı ile serbest kaldı, şüphelilerden 2’si kadın 19 ’u ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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