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Dev tesiste korkutan yangın

Sivas’ta dev çimento fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Asayiş 10.08.2021, 14:50
Dev tesiste korkutan yangın

Sivas’ta dev çimento fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın Sivas’ta kent merkezinde bulunan bir firmaya ait çimento fabrikasında çıktı. Türkiye’nin en büyük çimento fabrikasında ki yangın, sabah 06.00 sıralarında fabrikanın fırın kısmında başlayarak kısa sürede fırının iç kısmını sardı. Firma çalışanları durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine vardı. Yangın 1 saatlik çalışmanın sonunda söndürebildi. Yangında kimse yaralanmazken fabrikada maddi hasar meydana geldi. İtfaiye erlerinin yangına müdahalesi kask kamerasına yansıdı.
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