Dernek lokalindeki çatışmada 6 kişi yaralandı
GAZİANTEP'TE BİR DERNEĞİN LOKALİNDE ÇIKAN TARTIŞMADA SİLAHLAR KULLANILDI. YAŞANAN SİLAHLI KAVGADA 6 KİŞİ AYAKLARINDAN VURULARAK YARALANDI.
Gaziantep’te bir derneğin lokalinde çıkan tartışmada silahlar kullanıldı. Yaşanan silahlı çatışmada 6 kişi ayaklarından vurularak yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Şahinbey ilçesi İbni Sina Mahallesi havaalanı yolu üzerindeki bir derneğin lokalinde meydana geldi. İddiaya göre, dernek lokalinin lokanta kısmında yemek yiyen iki grup, bilinmeyen bir nedenden tartışmaya başladı. İki grubun tartışması kısa sürede büyüyünce silahlar kullanıldı. Karşılıklı silahların sıkıldığı olay sonucu 6 kişi ayaklarından vurularak yaralandı.
Çok sayıda ekip sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı
Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Polis ekipleri ise lokalin çevresinde ve içerisinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de lokal içerisinde delil topladı.
Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
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