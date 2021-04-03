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Dernek görünümlü kumarhanelere baskın

Eskişehir’de koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek kumar oynarken yakalanan 138 kişiye para cezası verildi.

Asayiş 03.04.2021, 12:13
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Dernek görünümlü kumarhanelere baskın

Eskişehir’de koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek kumar oynarken yakalanan 138 kişiye para cezası verildi.

Edinilen bilgilere göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İstiklal ve Hoşnudiye mahallelerindeki 2 dernek binasında kumar oynandığını tespit etti. Operasyon düzenlenen dernek binalarında 138 kişinin sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynadığı belirlendi.

Kumar oynarken yakalanan kişilere toplam 434 bin 700 lira idari para cezası uygulanırken, dernek başkanları hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.
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