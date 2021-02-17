Derneğe bağış bahanesiyle para toplayan şüpheli yakalandı

Kırklareli’nde İzmir Terörle Mücadele Gaziler Derneği’ne bağış bahanesiyle para toplayan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre; Kavaklı beldesinde İzmir Terörle Mücadele Gaziler Derneği’ne bağış bahanesiyle para toplayan kişi olduğu ihbarı alan Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda şüpheli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüpheli İzmir Terörle Mücadele Gaziler Derneği’nde görevli olduğunu söyleyerek Kavaklı Sulama Kooperatifi ile Ürünlü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi başkanlığına giderek 400 lira karşılığında dergi aboneliği yapmaya çalıştığı tespit edildi.